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    Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze

    Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında, memleketi Şanlıurfa'daki müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.
    • AA
    • 03.03.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:17
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    Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze

    İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçının adıyla aynı yıl açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi", geçen yıl yerinin dar olması nedeniyle Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki Yaşam Parkı'na taşındı.

    Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların kalbini kazanan Gürses'e ait çok sayıda eşya yer alıyor.

    Müslüm Gürses hayranlarını buluşturan müze #1

    Sanatçının balmumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.


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