Ensonhaber YouTube kanalı takipçileri, yeni bir içerikle daha buluştu.
Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.
Armağan, dokuzuncu bölümde "Kazım Karabekir Paşa kimdir?" sorusunu yanıtlarken, Milli Mücadele'nin en büyük kahramanlarından biri olan ancak hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmayan ismi anlattı.
'Kazım Karabekir'i neden az biliyoruz' sorusuna yanıt
Tarihçi Armağan, Kazım Karabekir'in az bilindiğine dikkati çekerek şunları söyledi:
İsmen biliniyor mu, evet. Mahallesi, okulu, stadyumu var. Niye bu kadar az biliyoruz? Niye üst üste üç cümle kuramayacak kadar bilgimiz var?
Mustafa Kemal'den bir yıl sonra Harbiye'ye girmiş. Aynı süreci o da yaşamış. Batum'un kurtarılmasında başında bulunduğu kolordu ile büyük başarılar kazanmış.
Doğu cephemizin kurtuluşu Kazım Karabekir'in başında bulunduğu kolordunun sayesinde gerçekleşmiş.
Sadece kılıcıyla değil, kalemiyle de mücadele etti
Mustafa Armağan, Kazım Karabekir'den "Kılıcıyla olduğu kadar kalemiyle de mücadele etmiş olan bir kahraman" şeklinde bahsetti.
Armağan, "Ne olur unutmayın. Kazım Karabekir'i rahmetle yâd edin." diye ekledi.
Mustafa Armağan'ın 'Sultan Vahdettin vatan haini mi?' videosunun tamamını izlemek için tıklayın
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