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    Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkı film oluyor

    Atatürk’ün Bulgar Dimitrina Kovaçev'e olan imkansız aşkı, 'Dimitrina' adıyla sinemaya uyarlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 14:27
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    Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkı film oluyor

    Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesi film oluyor.  Film, Ekim 2023'te vizyona girecek.

    Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder.

    Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.

    Mustafa Kemal Atatürk ün aşkı film oluyor #1

    "BİR KIZ SEVDİM"

    Yıllar sonra Atatürk’e, "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da" dedirten kazanamadığı bu tek savaşın yarım kalan hikayesini anlatacak


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