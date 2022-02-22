Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkı film oluyor

Atatürk’ün Bulgar Dimitrina Kovaçev'e olan imkansız aşkı, 'Dimitrina' adıyla sinemaya uyarlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesi film oluyor. Film, Ekim 2023'te vizyona girecek.

Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder.

Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.

"BİR KIZ SEVDİM"

Yıllar sonra Atatürk’e, "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da" dedirten kazanamadığı bu tek savaşın yarım kalan hikayesini anlatacak