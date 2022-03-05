Müzik platformu Spotify, Rusya'daki ofisini kapattı

Dünyadan Rusya'ya her gün yeni bir yaptırım gelirken, bir tepki de kültür sanattan geldi. Buna göre, en çok dinlenen müzik platformlarından olan Spotify, Rusya'daki ofisini kapattı.

Rusya'nın Ukrayna işgali bugün 10'uncu gününde. Bütün engellmelere ve tepkilere rağmen Rusya ilerleyişini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden bugüne pek çok yaptırım kararı alındı. Ekonomik, askeri, ticari, sosyal ve kültürel yaptırımlar devam ediyor.

Bir yaptırım da dev müzik şirketi Spotify'den geldi. Şirket, Rusya'daki ofislerini kapatarak süresiz olarak ülkeden çekildiğini bildirdi.

HAKSIZ İŞGAL TEPKİSİ

Popüler çevrimiçi müzik uygulamalarından olan Spotify, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Rusya'daki ofisini kapattığını açıkladı. Şirket, "Ukrayna'ya haksız saldırısı sebebiyle" Rusya'daki ofisini kapattığını duyurdu.

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM

Kararın süresiz olarak alındığını belirten şirket, Rusya'ya karşı yaptırımda kullanıcılara sunduğu hizmeti durdurmadı. Rus devletine bağlı içeriklerin keşfedilebilirliğini ise kısıtladı.