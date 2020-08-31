Muzip ve absürd bir yol romanı: Ve Diğer Kutsal Şeyler

Muzip ve absürd bir yol romanı: Ve Diğer Kutsal Şeyler

Yazar Selim Bektaş'ın yeni romanı Ve Diğer Kutsal Şeyler, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Genç yazarlardan Selim Bektaş, okurlarını yepyeni bir kitapla selamladı. Geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini alan Ve Diğer Kutsal Şeyler, okuyucusunu bekliyor.

KUTSAL BİR KİTAP, TREN YOLCULUĞU

Son bölümü eksik bir kutsal kitap, tren yolculuğu ve karmakarışık ilişkiler. Romanın başkişisi Veysel Zebub, Şey’i tamamlamak için çıktığı yol boyunca kutsal şeyler görüyor, yaşıyor ve yazıyor.





"HER ZAMAN AŞK"

Selim Bektaş’tan kutsal kitaplara, "Yolun sonunda her zaman ışık olmak zorunda değil. Bazen yol başladığı yere döner. Şimdi bunu tekrar anlatmanın bir anlamı yok, çünkü daha önce birkaç kez anlatıldı." şeklinde anlatıyor.



