Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin mozaikleri için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatıldı.

ntik kentin açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda önemli bir adımın atıldığı belirtildi. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Onaya sunulacak

AA'da yer alan habere göre; Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırlarındaki alanda koruma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Korugan Projesi hazırlanarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.