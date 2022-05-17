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- Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması
Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması
- 17.05.2022 - 09:00
ntik kentin açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda önemli bir adımın atıldığı belirtildi. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
Onaya sunulacak
AA'da yer alan habere göre; Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırlarındaki alanda koruma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Korugan Projesi hazırlanarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.