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    Myrleia Antik Kenti ve mozaikleri geçmişe ayna tutuyor

    Bursa'da tarihi 2 bin 700 yıl önceye dayanan Myrleia Antik Kenti'nin bir bölümünde bulunan ve korunması için çalışma başlatılan mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışması sürüyor.
    • 02.08.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:01
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    Myrleia Antik Kenti ve mozaikleri geçmişe ayna tutuyor

    Mozaik zemin döşemelerinin koruma ve onarım çalışmalarını yürüten Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Cura, bölgenin 2015 yılında yapılan kazıyla keşfedildiğini ve mozaiğin geçici korumaya alındığını anlattı.

    Bunun yeterli olmadığını ve zamanla yıpranan mozaikte bozulmalar, kalkmalar ve kayıplar oluştuğunu dile getiren Cura, talep üzerine öğrencileriyle konservasyon çalışmasını başlattıklarını ifade etti.

    Myrleia Antik Kenti ve mozaikleri geçmişe ayna tutuyor #1

    "Sürekli koruyacağız"

    AA'da yer alan habere göre; Cura, mozaiğin önemli bir kısmında konservasyon çalışmalarını bitirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Küçük kısmı, bir köşesi kaldı mozaiğin derlenip toplanacak, ondan sonra da artık sürekli bakımına alacağız. Yağmur yağdığı ve alttaki tabakalar boşaldığı için üzerinde yüründüğü zaman hasar görüyor, onlara dolgu yapacağız ve altına bir toplayıcı malzemeyle bu mozaiğimizi sürekli korumaya alacağız. Ondan sonra da artık üzerine çatı malzemesi, çatı elemanları gelene kadar da sürekli korumaya alıp bırakacağız çalışmamızı."


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