NASA yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci oldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnavası' adlı yarışmada, Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci oldu.

12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı, Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika Kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların bulunduğu kare ile 32 fotoğraf arasından finale kalmıştı.

8 Mart'ta tamamı astronatlar tarafından çekilmiş 32 kare arasında başlayan rekabetin sonucu 'earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth' internet sitesi üzerinden yapılan oylamalarla belirlendi.

Oylama bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erdi.

OY KULLANMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütü, yarışmada oy kullanma çağrısında bulunmuş, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Astronot Kate Rubins'i, resmi olarak kente davet ettiklerini duyurmuştu.

AKINTILAR UZAYDAN GÖRÜLEBİLİYOR

Fotoğrafta Erciş Körfezi'ndeki akıntıları sudaki soda miktarının bol olmasından dolayı çok net bir şekilde görebiliyor.

Uzaydan bakıldığında başka hiçbir gölde görmenin mümkün olmadığı bu akıntılar, Van Gölü'ne ayrı bir önem kazandırıyor.