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    NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmaları ve deneyimlerini yansıttığı Space Adventure Sergisi Gaziantep'te açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:33
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    NASA'nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi

    Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde törenle açılan ve 4 yılda 12 ülkeden 4 milyon civarında ziyaretçiyi konuk eden sergi, gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ile interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sağlıyor.

    AA'da yer alan habere göre; NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

    NASA nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi #1

    NASA nın 50 yıllık deneyiminin yer aldığı sergi #2

    Ziyaretçiler rehberlerin eşliğinde sergiyi geziyor

    Ziyaretçilerin dokunabileceği ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlarca giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

     


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