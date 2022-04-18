Petrol
111.97
0.24%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
577.002
-2.95%
BTXN Coin
32.90
5.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

    UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
    • 18.04.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

    Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı. Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

    Nemrut Dağı nda turizm sezonu açıldı #1

    Gelin görün daveti

    İHA'da yer alan habere göre; Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Gün doğumunun ve gün batımının en güzel bir şekilde seyredildiği Nemrut Dağı'nda sezonu açmış bulunmaktayız. En son karların erimesi ile beraber açtığımız yoldan sonra, Ramazan ayı olmasına rağmen turizm haketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabi covit vakkalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz. 2 bin yıl öncesinde tarihin bu izlerinde bu doğal güzelliklerle tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmek için buralarda bekliyoruz" diye konuştu


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlere sunacağı 8 seçenek
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlere sunacağı 8 seçenek

    Kosova'da tanısı konulamayan bebek, Türkiye'de sağlığına kavuştu
    3. Sayfa

    Kosova'da tanısı konulamayan bebek, Türkiye'de sağlığına kavuştu

    Görüş Bildir