Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için çalışma

Nemrut Jeoparkı Koordinatörlüğü Bilim Kurulu üyeleri, bölgedeki jeositlerin koordinatlarını ve çalışma yürütülecek yerleri belirledi.

Tatvan ilçesinde doğal güzelliklerinin yanı sıra çok sayıda bilimsel çalışmaların yürütüldüğü Bitlis Nemrut Jeoparkı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda BEÜ bünyesinde, 11 kişiden oluşturulan bilim kurulunun üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nın da içinde yer aldığı bölgede ilk saha çalışmasını yürüttü.

Gözetleme kuleleri yapılacak

AA'da yer alan habere göre; Nemrut Dağı eteklerinde, Çekmece köyünde, Nemrut Krater Gölü ve çevresinde, lav kalıntılarının bulunduğu Kantaşı bölgelerinde incelemelerde bulunan bilim kurulu üyeleri, jeositlerin koordinatlarını, yön tabelalarının bırakılacağı alanları, yürüyüş yolları, karşılama merkezi ve gözetleme kulelerinin yapılacağı yerleri belirledi.