Nemrut Kalderası için UNESCO hazırlığı

Nemrut Kalderası'nın UNESCO Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Valilik, BEÜ, İl Özel İdaresi, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak belediyelerinin paydaş olduğu çalıştay kapsamında oluşturulan bilim kurulu, Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı ve Kalderası ile çevresinin UNESCO Jeopark Ağı'na dahil edilerek dünyaya tanıtılması için saha çalışması yürüttü.

Kurul üyeleri, kalderanın taş ve toprak yapısını, bitki örtüsü, jeomorfolojik özellikleri ile Nemrut'un eteğindeki yanardağ konilerini ve Çekmece köyündeki Ayasofya Camisi'ni, Günkırı beldesinin toprak yapısını ve Budaklı köyündeki kaplıcayı inceledi.

Saha çalışmalarına katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,"Nemrut Jeopark Çalıştayı" kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde arazi çalışması yürüttüklerini söyledi.

"İleri noktaya taşımak istiyoruz"

AA'da yer alan habere göre; Burada yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini belirten Elmastaş, "Jeoparkta olması gereken noktaları tespit edip haritalandırıyoruz. Bilim kurulu heyetimiz ve paydaşlarımızla yapılan çalışmaları neticelendireceğiz. Temmuz veya ağustos aylarında uygulama projelerine geçerek bu işi daha ileri bir noktaya taşımak istiyoruz" dedi.