Kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatı film oldu, vizyon tarihi de açıklandı.

Kanserle mücadelesini sosyal medya sayesinde milyonlara duyuran ve ölümüyle yürekleri dağlayan Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılıyor.

Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Demir Kadın: Neslican film fragmanı VİDEO

27 Ocak'ta vizyonda

Fragmanı paylaşılan filmin vizyon tarihi de duyuruldu.

"Demir Kadın: Neslican" adlı filmin vizyon tarihi 27 Ocak 2023 oldu.