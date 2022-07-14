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    Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin vizyon tarihi netleşti!

    Kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatı film oldu, vizyon tarihi de açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 17:44
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    Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin vizyon tarihi netleşti!

    Kanserle mücadelesini sosyal medya sayesinde milyonlara duyuran ve ölümüyle yürekleri dağlayan Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

    Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılıyor.

    Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

    Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

    Demir Kadın: Neslican film fragmanı VİDEO

    27 Ocak'ta vizyonda

    Fragmanı paylaşılan filmin vizyon tarihi de duyuruldu.

    "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin vizyon tarihi  27 Ocak 2023 oldu.

    Neslican Tay ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin vizyon tarihi netleşti! #1

    Neslican Tay ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin vizyon tarihi netleşti! #2

    Neslican Tay ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin vizyon tarihi netleşti! #3

    Neslican Tay ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin vizyon tarihi netleşti! #4


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