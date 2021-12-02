Netflix'te en çok izlenen film: Dwayne Johnson ve Gal Gadot'lu 'Red Notice'

Netflix'te en çok izlenen film: Dwayne Johnson ve Gal Gadot'lu 'Red Notice'

Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan "Red Notice", "Bird Box"ın izlenme sayılarını geçerek platformun en çok izlenen filmi oldu.

Yönetmen ve senarist olarak Rawson Marshall Thurber imzası taşıyan Red Notice (Kırmızı Bülten), Netflix’te gösterilmeden önce sinema salonlarında kısıtlı bir gösterimle vizyona girmişti.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı "Red Notice", Netflix’in en çok izlenen filmi oldu.

328.8 MİLYON SAAT İZLENDİ

Netflix'in paylaştığı verilere göre 'Red Notice', kullanıcılar tarafından 328.8 milyon saat izlendi.

Platformun daha önce en çok izlenen filmi 282 milyon saat ile Sandra Bullock'un başrolünü oynadığı 'Bird Box'tu.

94 ÜLKEDE POPÜLER

Tüm Netflix kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50'si şu ana kadar 'Red Notice'i izledi. Filmin yayınlanmasının üzerinden 2 haftadan fazla süre geçmesine rağmen 'Red Notice', 94 ülkede platformun günlük en çok izlenenler listesinde bulunuyor.

DWAYNE JOHNSON: TADINI ÇIKARIN

Red Notice’in izlenme sayısında rekora koştuğunu dile getiren Dwayne Johnson paylaşımına, “İşte benim kurnaz konuşan çılgın düşmanım. Ben size Red Notice’in neden resmen Netflix’in tarihin en büyük filmi haline geldiğinin bir tadına varıyoruz. İki haftadan kısa bir süre içinde tüm rekorları alt üst ettik. Daha çok haftamız var. Teşekkür ederiz. Dünyanın her yerinde bu hafta sonu Rede Notice’in tadını çıkarın” notunu ekledi.

RED NOTİCE FİLM KONUSU

Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI’ın en iyi profil uzmanı John Hartley’yi (Dwayne Johnson) harekete geçirir.

Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı “Fil”i (Gal Gadot) yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile iş birliği yapmak zorunda kaldığı büyük bir soygunun ortasına düşer.

Dünyanın dört bir yanındaki dans pistlerinden ıssız hapishanelere ve vahşi ormanlara uzanan adrenalin yüklü bir maceraya dahil olan üçlü, çok memnun olmasalar bile zaman zaman birbirlerinden destek almak zorunda kalır.