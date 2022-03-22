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Neyzen Tevfik'e konserli anma
Ney ustası Neyzen Tevfik'in doğum günü olan 24 Mart'ta, kendisi için anma konseri düzenlenecek.
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 09:32
Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, 25 Mart'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 25 Mart'ta Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Neyzen Tevfik Anma Konseri" düzenlenecek.
ÖNEMLİ İSİMLER SAHNE ALACAK
Gecede neyzen Şükrü Fırat, rebabi Mehmet Refik Kaya, udi Bülent Okan, kanuni Savaş Özkök ve tabla sanatçısı Gürkan Özkan sahneye çıkacak.
Sanat yönetmenliğini arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun yapacağı konserde 'Geçer', 'Küllerinden', 'Siciliano' ve 'Günaydın' gibi eserler seslendirilecek.