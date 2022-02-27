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    Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesi film oluyor

    Kıbrıs gazisi yönetmen İsmail Gülnar, aynı zamanda eşinin baba tarafından akrabası olan kadının hikayesini anlatan "Maria 1915" filmi ile uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.
    • AA
    • 27.02.2022 - 17:05
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    Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesi film oluyor

    Gülnar'ın eşi ve aynı zamanda filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar'ın babasının büyük ninesi olan Maria, 1871 yılında kardeşiyle Burdur'un Çaltepe köyüne yerleşir ve çeşitli zorluklarla karşılaşır. Köyden bir kişiyle evlenerek Müslüman olan ve Zühre adını alan Maria'nın büyük oğlu Ömer, 1915 yılında Çanakkale'de şehit olur.

    Çekimleri aynı köyde tamamlanan filmde yönetmenin eşi Aysun Gülnar ile Saim Yılmaz, Hüseyin Tatlıkara, Musa Bingöl, İlyas Uçar, Fatoş Balcan, Saffet Babacan, Bekir Özmen ve köy halkı rol alıyor. Yaklaşık 4,5 ayda tamamlanan 60 dakikalık "Maria 1915" filminin çeşitli dillere çevrilerek Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterilmesi hedefleniyor.

    Yönetmen İsmail Gülnar,  "Koca Seyit", "Yollar ve Dikenler: Adnan Menderes", "Çete Ayşe" gibi filmlerin yönetmenliğini yaptığını, eserlerinde milli konuları işlemeye çalıştığını aktardı.

    Söz konusu filmde eşi Aysun Gülnar'ın babasının büyük ninesinin hikayesini çalıştıklarını ifade eden Gülnar, filmin çekim ve kurgu çalışmalarının tamamlandığını anlattı.

    Gülnar, yaklaşık 50 yıldır tiyatroyla uğraştığını, son 20 yıldır ise sinemaya yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetti:

    Oğlunu Çanakkale de şehit veren İtalyan kadının hikayesi film oluyor #1

    "MİLLİ KONULARI HEP İŞLEDİM"

    "Bugüne kadar 18 film çektim, 30 civarında filmde oynadım. Bu filmin konusu ise eşimin hep anlattığı ninesi. Konuyu araştırdım ve çok güzel bir olay çıktı ortaya. Gazi yönetmen olarak bugüne kadar hep milli konuları anlatan filmler çektim ve bu şekilde devam edeceğim."

     


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