'Olimpos Sergileri II: Peyzaj', ziyarete açıldı

Küratörlüğünü Taner Ceylan’ın yaptığı “Olimpos Sergileri” serisinin ikincisi olan Peyzaj temalı grup sergisini Karaköy’ün mücevher kutusu diye anılan eski Zülfaris Sinagogu’nda ziyarete açıldı.

Sanatçı Taner Ceylan’ın küratörlüğünde Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda gerçekleştirilen ‘Olimpos’ sergilerinin ikinci ayağı ‘Peyzaj’ sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

Sanatçının Olimpos’taki zeytinliğinden elde edilen gelirle devam eden sergi serisinde sanatla gelen yine sanata dönüşüyor.

“Olimpos Sergileri” Taner Ceylan’ın yakından takip ettiği kimi sanatçıların üretim süreçlerini sanatın temel kavramlarıyla buluşturma deneyine dayanıyor.

"RUH HALLERİNİN PEYZAJI"

Serinin peyzajlardan oluşan bu ikinci sergisinde; Ahu Akgün, Akın Güreş, Aysun Şentürk, Ayşe Tuğ, Ayşenur Şentürk, Can Ünlü, Elif Çatlıoğlu, Gurur Birsin, İsmail Yılmaz, Kadir Selçuk Yaşa, Özlem Yılmaz, Pelin Hazal Aktaş ve Yağız Gülseven resim, heykel, fotoğraf, desen ve yerleştirmeleri ile yer alıyor.

KARAKÖY ZÜLFARİS'TE

‘Olimpos’ serisi her yıl sanat tarihinin temel konularından birine odaklanan sergi ve kitap projesi olarak devam ediyor.

‘Portre’yle başlayan seri, ‘Peyzaj’ın ardından ‘Enterior’ ve ‘Natürmort’la devam edip ‘Figür’le sona erecek.

“Olimpos Sergileri II: Peyzaj” sergisi, Karaköy Zülfaris Sinagog'unda her gün 12:00-19:00 saatlerinde ziyaretçilerini bekliyor.