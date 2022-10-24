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    Ölümünün 75'inci yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam sergisi

    Vatan sevgisini ve sanat tutkusunu savaş alanlarında pekiştiren, Çanakkale Savaşı'nda ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga, vefatının 75. yılında anıldı.
    • 24.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:30
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    Ölümünün 75'inci yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam sergisi

    Mehmet Ali Laga'yı anmak için hazırlanan kapsamlı bir kitabın yanı sıra Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde "Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam" sergisi sanatseverlerle buluştu.

    Türk resminin güzide isimlerinden birisi Mehmet Ali Laga, 75 yıl önce vefat etti. Bugün ise mezarı hala kayıptır.

    Laga, maalesef bu zamana kadar hak ettiği değeri bulmuş bir sanatçı değil. Türk resminin en güzide 10 ismi arasında yer alması gereken bir isim.

    AA'da yer alan habere göre; sağlığında da eserlerinin büyük bir kısmını satmakla, göstermekle çok ilgili olmadığı için koleksiyonlara dağılmış durumda.

    Ölümünün 75 inci yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam sergisi #1

    31 Aralık'a kadar açık

    Vefatının 75. yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam" sergisi, 31 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.


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