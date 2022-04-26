Petrol
102.93
0.75%
Euro
15.81
-0.14%
Dolar
14.80
0.19%
Altın
905.56
0.40%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.392
4.13%
BTXN Coin
20.59
-1.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı Köyü

    Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve Bagratlı Hanedanlığı'nın Orta Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Digor ilçesindeki Kilittaşı (Bagaran) köyü, ziyaretçilerini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı Köyü

    Orta Çağ'da hüküm süren Bagratlıların yanı sıra Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Ruslar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri ve çevresindeki kanyon, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi varlıkları da bünyesinde barındırıyor.

    Kafkasya'da kurulan Bagratlı Hanedanlığı Anadolu'da Kars, Ardahan, Van ve Artvin bölgelerinde yaşamlarını sürdürdü.

    Aşot Misaker döneminde bağımsızlığını ilan ederek Kars ve Ani çevresinde hüküm süren Bagratlı Hanedanlığı'nın ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Digor ilçesine bağlı Kilittaşı köyü de Orta Çağ döneminin izlerini taşıyor.

    Orta Çağ daki yerleşim yeri: Kilittaşı Köyü #1

    Orta Çağ daki yerleşim yeri: Kilittaşı Köyü #2

    Tarihi güzellikler

    Arpaçay Nehri kenarında, bölgeye hakim iki noktada yer alan Bagratlı döneminden kalan iki kilise ve eski döneme ait yerleşim yerindeki tarihi kalıntılar ziyaretçilerini bekliyor.

    Bölgede, başta tarihi Ani Ören Yeri ve Kilittaşı köyündeki birçok tarihi kalıntılar ile doğal güzellikler dikkati çekiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı taşıyor
    Futbol

    Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı taşıyor

    Zonguldak'taki kazada, yaralı motosikletli çarptığı aracı sordu
    3. Sayfa

    Zonguldak'taki kazada, yaralı motosikletli çarptığı aracı sordu

    Görüş Bildir