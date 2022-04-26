Orta Çağ'daki yerleşim yeri: Kilittaşı Köyü

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve Bagratlı Hanedanlığı'nın Orta Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Digor ilçesindeki Kilittaşı (Bagaran) köyü, ziyaretçilerini bekliyor.

Orta Çağ'da hüküm süren Bagratlıların yanı sıra Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar ve Ruslar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay Nehri ve çevresindeki kanyon, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi varlıkları da bünyesinde barındırıyor.

Kafkasya'da kurulan Bagratlı Hanedanlığı Anadolu'da Kars, Ardahan, Van ve Artvin bölgelerinde yaşamlarını sürdürdü.

Aşot Misaker döneminde bağımsızlığını ilan ederek Kars ve Ani çevresinde hüküm süren Bagratlı Hanedanlığı'nın ilk yerleşim yerlerinden birisi olan Digor ilçesine bağlı Kilittaşı köyü de Orta Çağ döneminin izlerini taşıyor.

Tarihi güzellikler

Arpaçay Nehri kenarında, bölgeye hakim iki noktada yer alan Bagratlı döneminden kalan iki kilise ve eski döneme ait yerleşim yerindeki tarihi kalıntılar ziyaretçilerini bekliyor.

Bölgede, başta tarihi Ani Ören Yeri ve Kilittaşı köyündeki birçok tarihi kalıntılar ile doğal güzellikler dikkati çekiyor.