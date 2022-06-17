Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Başkent Kahire’de 1895 yılında yapımına başlanan ve 1901’de inşası tamamlanan müze, 1902 yılında Mısır’ın son hidivi olan II. Abbas Hilmi Paşa döneminde hizmete girdi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Kahire Mısır Müzesi, yaklaşık 120 yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Mısır Müzesi, antik Mısır’ın Firavun hanedanlıkları, Roma İmparatorluğu ve eski Yunan dönemine ışık tutan tarihi eser parçalara ev sahipliği yapıyor.

AA'da yer alan habere göre; 1895 yılında başkent Kahire’de yapımına başlanan ve 1902 yılında Mısır’ın son Hidivi olan II. Abbas Hilmi Paşa döneminde açılışı yapılan Müze, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul ediliyor.

1902 yılından bu yana faaliyette olan Kahire Mısır Müzesi, milattan önce ve sonrasına dayanan Mısır’ın yüzlerce yıllık tarihini yansıtan yaklaşık 150 bin parça tarihi eseri barındırıyor.

"Mısır, 7 bin yıllık çok muazzam bir geçmişe sahip"

Müze ziyaretçilerinden Muhammed Fethi, yaptığı açıklamada, “Müze çok büyük ve tüm eserlere vakit ayırmak gerçekten yorucu olsa da bayağı zevkli. Eski firavun hanedanlıkları döneminde yaşamış olan krallara ait dev heykeller, o dönemden kalan kalkan, savaş malzemeleri ve kralların şahsi eşyaları gerçekten büyüleyici.” ifadelerini kullandı.

Müzeye Kahire dışından yaklaşık 3 saatlik bir mesafe katederek bir grup arkadaşıyla birlikte geldiğini ifade eden Fethi, “Bir Mısırlı olarak ülkemin tarihinden gurur duyuyorum. Gerçekten Mısır, 7 bin yıllık çok muazzam bir geçmişe sahip ve müzeye geldiğimizde bunu çok daha iyi anladım.” dedi.

Fethi ayrıca, arkadaşlarıyla birlikte müzede çok güzel vakit geçirdiğini ve kesinlikle imkanı olan herkesin bir kez bile olsa Mısır Müzesi'ni ziyaret etmesini tavsiye ettiğini söyledi.

"Müzede farklı asırlara dayanan yüzlerce eser bulunuyor"

Müzede bulunan bir başka ziyaretçi Monika Mecdi de müzede Mısır’ın milattan önceki, kuruluş, antik devlet, orta krallık ve modern devlet dönemlerine dayanan yüzlerce parça eserin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Tarihi eser ve yapılarına ilgi duyduğunu aktaran Mecdi, şu ifadeleri kullandı:

“Her ülkenin tarihine ve eserlerine ilgim büyük. Gezmeyi ve araştırmayı çok seviyorum. Bu müzeye her gelişimde adeta antik Mısır’ın tarihinde uzun bir yolculuğa çıkıyorum.”

Müze, Kral Khufu, Khafre ve Mnkaure’nin heykellerine de ev sahipliği yapıyor

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihe ışık tutan müzede, Roma İmparatorluğu ve eski Yunan dönemine ait tarihi parçalar, antik Mısır dönemine dayanan birçok heykel, tabut ve firavunların şahsi eşyalarının yanı sıra Giza piramitlerini yaptıran baba, oğul ve torun olan Kral Khufu, Khafre ve Mnkaure’nin heykelleri de bulunuyor.

4. Firavun Hanedanlığı (MÖ 3494- MÖ. 2623) döneminde yaşayan Kral Khufu için piramitlerin en büyüğü Keops, Kral Khafre için ortanca piramit Kefren ve Kral Mnkaure için de Mikerinos piramidi mezar olarak inşa ediliyor.

Müzenin giriş kapısında Yunan sütunları ve Hathor'un heykeli de yer alıyor

Onlarca yıllık Mısır Müzesinin giriş kapısında iki Yunan sütunu, kapının üstünde çift boynuzlu bir kadın olarak tasvir edilen tanrıça Hathor'un heykeli, kapının üst sağ ve sol kısmında ise eski Yunan elbiseli tanrıça İsis’in iki heykeli bulunuyor.

Müzenin giriş kapısının üst kısmının sağı ve sol tarafında 1897 (inşasına başlanan tarih) ve 1901 (inşasının tamamlandığı tarih) tarihi yazılıyor. Ayrıca, hükümdarlığı döneminde inşası tamamlanan II. Abbas Hilmi Paşanın adının kısaltması olarak "A - H" harfleri de yer alıyor.