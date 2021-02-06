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    Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti

    Hollywood yıldızı Kanadalı ünlü oyuncu Christopher Plummer, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.02.2021 - 05:09
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    Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti

    Christopher Plummer'in ölüm haberini 46 yıllık arkadaşı ve menajeri olan Lou Pitt duyurdu. Pitt açıklamasında, "Christopher sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu. O sonsuza kadar bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

    İLK OSCAR'INA ÇOK GEÇ YAŞTA KAVUŞTU

    Hollywood'un ünlü aktörlerinden Christopher Plummer, "The Sound of Music", "A Beautiful Mind" ve "Beginners" gibi filmlerle tanınmıştı. 2012'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" rolünde Oscar kazanan Plummer, bu ödülü kazanan en yaşlı aktör olmuştu.

    Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti #1

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