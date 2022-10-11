Oscarlı oyuncu Eileen Ryan 94 yaşında hayatını kaybetti

Sean Penn'in kendisi gibi oyuncu olan annesi Eileen Ryan, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Oscarlı oyuncu Sean Penn'in annesi Eileen Ryan, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Küçük Ev ve Bonanza dizilerindeki rolü ile bilinen efsanevi aktris, geçtiğimiz pazar günü Malibu'daki evinde hayata veda etti. Ryan'ın ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

"Annemizi kaybettik"

Ryan, 16 Ekim’de 95 yaşına girecekti. Ryan'ın üç oğlundan en büyüğü olan Michael, dün annesinin bir fotoğrafı ve kırık bir kalp emojisi ile "Dün annemizi kaybettik." yazan bir tweet paylaştı.

Hayranlarını yasa boğdu

Ryan'ın ailesi, hayranlarını üzen ölümün sebebine dair bir açıklama yapmadı. Leo Penn’le evli olan ünlü aktris, oyuncular Sean Penn ve 2006 yılında 40 yaşında hayatını kaybeden Chris Penn ile 64 yaşındaki müzisyen Michael Penn’in annesiydi.