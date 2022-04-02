Osman Hamdi Bey sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) 140. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen "Osman Hamdi Bey" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan sergide, usta ressamın tabloları, diplomaları, beratları ve resim yaparken kullandığı malzemeler ziyarete açıldı. Sergiye ilişkin açıklamada bulunan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Osman Hamdi Bey'in o zamanki adıyla Sanayi-i Nefise Mektebi olan üniversitenin kurucusu olduğunu söyledi. Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yanı sıra dünyasının da yansıtıldığı bir sergi olduğuna dikkati çeken Elçi, "Osman Hamdi'nin bu kadar çok sayıda eseri, ilk defa burada sergileniyor." dedi.

Elçi; "Ülkemizde sanat eğitimini başlatmış ve hiç ara vermeden, aynı çizgide bunu sürdüren bir kurumuz. Kurulduğumuzda itibarımız neydiyse yine aynı itibarla devam ediyoruz. Bu hepimiz için çok anlamlı. Bunu inşallah hep sürdüreceğiz. 10 yıldan fazladır koleksiyonlar kapalıydı. Eskileri bilenler çok özlemişler bu eserleri. Gençler ise ilk defa karşılaşıyor. Sanat eğitimi alan öğrencilerin bu eserlerin orijinallerini görmesi gerçekten çok önemli."



