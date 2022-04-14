Petrol
108.25
-0.49%
Euro
15.98
0.43%
Dolar
14.62
0.16%
Altın
925.74
-0.27%
Borsa
2472
0.47%
Bitcoin
604.969
2.72%
BTXN Coin
30.74
-1.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Osmaniye'de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alındı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2 bin 700 yıllık yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Karatepe Yazıtları adıyla kaydedildi.
    • 14.04.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alındı

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda sevindirici sonuç alındı.

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli "Karatepe Yazıtları", UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.

    OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'ya yaptığı açıklamada UNESCO'ya yapılan başvuruya KÜRSAD'ın önayak olduğunu söyledi.

    Osmaniye de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü ne alındı #1

    Osmaniye de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü ne alındı #2

    Osmaniye de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü ne alındı #3

    Osmaniye de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü ne alındı #4

    "Sevindirici netice aldık"

    KÜRSAD'ın kendilerine yaptığı başvuru üzerine müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için bir komisyon kurulmasına karar verildiğini anlatan Uzun, "Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşerek ortak bir komisyon oluşturduk ve UNESCO nezdinde çalışmalara hız verdik. Sonuç itibarıyla sevindirici bir netice de aldık. Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" ifadelerini kullandı.

     


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada
    Dünya

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir