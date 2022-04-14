Osmaniye'de çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2 bin 700 yıllık yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Karatepe Yazıtları adıyla kaydedildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda sevindirici sonuç alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli "Karatepe Yazıtları", UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'ya yaptığı açıklamada UNESCO'ya yapılan başvuruya KÜRSAD'ın önayak olduğunu söyledi.

"Sevindirici netice aldık"

KÜRSAD'ın kendilerine yaptığı başvuru üzerine müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için bir komisyon kurulmasına karar verildiğini anlatan Uzun, "Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşerek ortak bir komisyon oluşturduk ve UNESCO nezdinde çalışmalara hız verdik. Sonuç itibarıyla sevindirici bir netice de aldık. Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" ifadelerini kullandı.