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    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz'in ölüm yıldönümü

    Ezel ve Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı karakterlerle unutulmazlar arasına giren oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz'in vefatının üzerinden 9 yıl geçti.
    • 27.09.2022 - 09:13
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    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz'in ölüm yıldönümü

    Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan sanatçı, Selanik doğumlu bürokrat Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak, 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya geldi.

    Babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdüren sanatçı, ortaokulu Edremit'te tamamladı.

    Kurtiz, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okurken İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolörü olarak çalıştı. Üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gören sanatçı, hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.

    Yüzden fazla sinema filminde oynadı

    Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958'de başladığı oyunculuk serüvenine, Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı Şeytanın Uşakları filmiyle sinemada devam eden usta isim, kariyeri boyunca yüze yakın sinema filmi ile çok sayıda televizyon dizisinde oynadı.

    Tuncel Kurtiz, ilk ödülünü aldığı 1979 yapımı "Gül Hasan" filminin senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini üstlendi.

    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz in ölüm yıldönümü #1

    Pek çok yapımda rol aldı

    Bereketli Topraklar Üzerinde adlı 1980 yapımı filmin senaryosunu kaleme alan sanatçı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yurt dışına yerleşti.

    İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatroyla sinema çalışmalarını sürdüren ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye döndü. Kurtiz, 2003'te Alacakaranlık, 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı.

    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz in ölüm yıldönümü #2

    Ramiz Dayı karakteriyle hayran kitlesini arttırdı

    Yaşamının son yıllarında Ezel'de canlandırdığı Ramiz Dayı ve Muhteşem Yüzyıl'daki Ebussuud Efendi karakterleriyle hayran kitlesini artıran Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.

    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz in ölüm yıldönümü #3

    Bol ödüllü sanatçı

    Tuncel Kurtiz, 1994 ve 1995'te Adana Film Festivali, 1997 ve 2008'de Ankara Uluslararası Film Festivali, 1980, 1981, 1994, 2007 ve 2011'de Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1986 Berlin Uluslararası Film Festivalinde ödül aldı. Sanatçı ayrıca 2002 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, 2007'de ise Yeşilçam Ödülleri'ne layık görüldü.

    Oynadığı karakterlerle hafızalarda yer alan usta oyuncu, Tuncel Kurtiz in ölüm yıldönümü #4

    Tuncel Kurtiz öldü

    Menend Kurtiz ile 46 yıllık evliliğe imza atan sanatçının, Aslı ve Mirza adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek, 77 yaşında hayatını kaybetti.

     

     


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