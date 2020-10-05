Oyuncu Mehmet Yağmur kimdir? Mehmet Yağmur neden öldü? Kaç yaşındaydı?

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Mehmet Yağmur kimdir?

Türk sinemasında oynadığı kavga sahneleriyle tanınan Mehmet Yağmur, koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat etti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine Mehmet Yağmur kimdir? araştırmaları yapılmaya başlandı.

MEHMET YAĞMUR KİMDİR?

Malatya'da dünyaya gelen Mehmet Yağmur, 1959 yılında 17 yaşındayken İstanbul'a geldi. İlk günlerde parklarda yatan Yağmur, geçimini sağlamak için kalem, tarak ve defter sattı. Zabıtalara yakalanmamak için Yeşilçam Sokağı'na giden Yağmur, burada tanıştığı bir kişi aracılığı ile film setlerinde ışıkçılık yapmaya başladı.





1970'de oyuncu olarak kamera karşısına geçti ve ilk olarak Bin Yıllık Yol isimli sinema filminde rol aldı. 2000 yılına kadar 110 filmde kötü adamı canlandıran Mehmet Yağmur akıllara kazanan isim oldu. Bir röportajında film setindeki badireleri şu şekilde ifade etmişti:

"Gözüm karaydı. Atla atla, düş düş, vur vur, kır kır, hiç korku yoktu. Kavganın A'sından Z'sine her şeyini biliyorduk. Nereden vurursun, nereden gidersin bunu bilemezsen olmaz, çekemezler. Onun için bir kariyerimiz vardı. Orayı da koruyabildiğimiz kadar koruduk. Gerçek dayak yediğim filmler de oldu. Yılmaz Köksal kazara ayağı kaydı gözümün altına bir yumru attı. Gözümün çıktığını sandım. 'Malkoçoğlu' filmini çekerken ölümlerden döndük. Köprüden bizi aşağı atma sahnesi vardı. 'Camoka' vuruyor, Cüneyt Arkın'ı ve bizi suya atıyor, Dalaman Çayı'na... Dalaman Çayı'nın derinliği yarım metre, altı da betondu. 15 metreden aşağı düştük. İpi kestiler, patır patır düştük ve canlı çıktık"





KAÇ YAŞINDAYDI?

'Bin Yıllık Yol' adlı sinema filmindeki kavga sahnelerinde rol alacak oyuncunun sete gelmemesi üzerine yönetmen Yılmaz Duru'nun ısrarıyla filme dahil oldu ve 2000'e kadar 110 filmde kötü adam karakterini canlandırdı. 2019 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Sinemanın Olmazsa Olmazları' ödülüne layık görüldü. Yağmur, 4 Ekim 2020 tarihine Malatya'da koronavirüse yakalanarak 78 yaşında hayatını kaybetti.