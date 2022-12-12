Oyuncu Suna Selen: Tiyatroyu her zaman daha çok sevdim, Burcu Biricik hayranıyım

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Suna Selen, "Tiyatroyu her zaman daha çok sevdim doğrusunu söyleyeyim" dedi. Selen, en çok beğendiği oyuncunun ise Burcu Biricik olduğunu söyledi.

Osmanlı dönemi önemli yazarlarından Fatma Aliye Hanım ile Faik Paşa'nın torunu, Nimet Selen ve Hüsamettin Selen'in kızı, 83 yaşındaki Suna Selen, her şeyden çok tiyatroyu sevdiğini dile getirdi. Usta oyuncu, aynı zamanda Burcu Biricik hayranı olduğunu da söyledi.

"Tiyatroyu daha çok sevdim"

Selen; "Tiyatroyu her zaman daha çok sevdim doğrusunu söyleyeyim. Ama tiyatroda bir tane 'İlhan İskender Armağanı ödülüm oldu." dedi.

"Ressam olmak istedim"

Usta oyuncu Selen; "Ressam olmayı bir süre yani birkaç zamandır bırakmıştım. Benim her şeyim, tuvalim vardı evde, hala resim yapıyordum. Hatta ben aldığım bütün ekstra parayı gene fırça, boyaya veriyordum. Malzemeleri sipariş ettim ama gelmiyor bir türlü. Aradım, 'Benim malzemelerimi ne zaman göndereceksiniz?' dedim. 'Gönderdik, bırakmışlar kapıya.' dediler. Herhalde o zamanlarda navigasyon falan yoktu, başka bir apartmanın kapısına bırakmışlar. Yani bütün birikimimi de bunlara yatırdım. Demek ki ressam olacağım yokmuş." diye konuştu.

"Burcu Biricik'i çok beğeniyorum"

AA'da yer alan habere göre; yeni nesil oyuncular hakkında da konuşan Selen, özellikle Burcu Biricik'i çok beğendiğini söyledi. Selen; "Çok beğendim, çarpıldım oyuncu olarak Burcu Biricik. Onun herhangi bir şeyi olduğu zaman izliyorum. Ama onun haricinde bütün dizileri oturup izlemeye kalkışsam hiçbir iş yapamam ki. Yani ancak kendi oynadığım diziyi izleme sebebim, ne yapmışım ben burada? Hatalarım nedir? Nasıl daha iyi yapabilirdim? Onun için izliyorum. Başka bir şey için değil." ifadelerini kullandı.