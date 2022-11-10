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    Özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca 441 özel tiyatroya bir sanat sezonu için toplam 32 milyon lira destek verilerek şu ana kadarki en yüksek miktarda ödeme yapıldı.
    • 10.11.2022 - 08:51
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    Özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulan değerlendirme komisyonu, özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2022-2023 sanat sezonu için başvuruda bulunan 441 projeyi değerlendirdi.

    Komisyon, tüm başvuruları olumlu değerlendirerek bir sanat sezonu için bu zamana kadarki en yüksek miktarda ödeneğin, en yüksek sayıdaki projeye dağıtılmasına karar verdi.

    441 porojeye destek

    AA'da yer alan habere göre; bu kapsamda 86'sı çocuk oyunu tiyatrosu, 283'ü profesyonel ve 72'si geleneksel tiyatro olmak üzere 441 projeye toplam 32 milyon lira destek verildi.

    Özel tiyatrolara 32 milyon liralık destek #1

    Sanat hayatına katkı

    Böylece özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.


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