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    Özgü motiflerle üretilen eserler birbiri ardına tescilleniyor

    Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğreticiler tarafından Mardin, Siirt ve Şırnak yöresine ait tarihi motiflerle üretilen 176 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
    • AA
    • 25.03.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:52
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    Özgü motiflerle üretilen eserler birbiri ardına tescilleniyor

    Mardin Kalesi eteğindeki 700 yıllık Muzafferiye Medresesi'nin kalıntıları üzerinde, 11 Mayıs 1892'de Mekteb-i Rüştiye olarak inşa edilen yapıda hizmet veren enstitüde, 12 yıldır unutulmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarım ve üretim yapılıyor.

    Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, 700 yıllık medresenin kalıntıları üzerinde 2. Abdülhamid döneminde kurulan yapının 2010 yılında Mardin Olgunlaşma Enstitüsü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışının yapıldığını söyledi.

    Özgü motiflerle üretilen eserler birbiri ardına tescilleniyor #1

    "TESCİL İÇİN BAŞVURDUK"

    Değer, bu atölyelerde sayısız eser ürettiklerini dile getirerek, "Özellikle gümüş telkariden 105 ürüne tasarım tescili için başvurduk. Bu ürünlerimizin tamamına tescil alarak önemli bir başarıya imza attık. Hedefimiz bu ürünlerimizin tasarım sürecini gelecek dönemde de sürdürmek. Dokuma ve nakış atölyelerinde de ürettiğimiz ürünlerin tasarım tescilini aldık. Toplam 176 ürünümüz tescil almış oldu." diye konuştu.


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