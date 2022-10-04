Pablo Picasso'un tablosu 10 milyon dolara açık artırmaya çıkacak

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun tablosu Hong Kong'da 10 milyon dolara satışa çıkacak. Büyük merakla beklenen açık artırmada tabloyu kimin alacağı ise merak konusu.

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunun 10 milyon dolara açık artırmaya çıkması sanatseverleri heyecanlandırdı.

Resim meraklıları ve koleksiyonerlerin gözü kulağı Hong Kong'a çevrildi. Pablo Picasso'nun bir eseri 7 Ekim'de açık artırmada satılacak.

Picasso'nun ikinci eşi Jacqueline Roque'u Fransa'nın geleneksel tatlısını yerken resmettiği tablonun, rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor.

İlk defa açık artırmaya çıkacak

50 yıldan fazla bir süre özel bir koleksiyoner tarafından saklanan tablo ilk kez açık artırmaya çıkacak. Tablonun 7.7 milyon ila 10 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.