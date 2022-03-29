Padişah miğferleri sanat atölyelerine ilham kaynağı oldu

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce 10 atölyede başlatılan çalışma ile Osmanlı padişahlarının miğferlerinden esinlenen usta eller, seramik, yarı değerli taşlarla eserler yapılıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce başlatılan çalışma ile padişahların taktığı ihtişamın ve gücün temsili olan miğferler sanat eserlerine dönüştürülüyor. Enstitü bünyesinde faaliyet sürdüren seramik, kuyumculuk ve sanat tasarım gibi 10 farklı atölyede çalışan usta ellere, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi yükseliş dönemi padişahlarının kullandığı miğferler ilham kaynağı oldu.

Miğfer temasından esinlenen ustalar, her bir atölyede seramik, yarı değerli taşlar, deri ve metal ürünlerle tablolar ve sanatsal objeler hazırlıyor. Zaman zaman atık malzemeleri de değerlendiren ustalar, hazırladıkları 100 eseri düzenlenen sergide beğeniye sunmayı planlıyor.

10 FARKLI ATÖLYEDE YAPILIYOR

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel, 6 aydır 10 farklı atölyede 10 usta öğretici tarafından çalışma yapıldığını ifade ederek, Osmanlı miğferlerinden alınan ilhamın tablolara, aksesuarlara ve farklı objelere dönüştürüldüğünü belirtti.

BEĞENİYE SUNULACAK

Adıgüzel, "Padişahlar zaferlerden sonra taktıkları miğferlerle ihtişamı sergilemişlerdir. Tüm hızıyla bütün atölyelerde çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayından sonra şartlar elverdiğinde bunu halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz." dedi.