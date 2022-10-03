UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede turist yoğunluğu yaşanmaya devam ederken, ilk sırada İtalyanların olduğu belirtildi. Ziyaretçi sayısının yıl sonunda 2 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin tatil bölgelerinde yaz boyunca hareketlilik yaşandı...

Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri de Denizli oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale travertenleri, yurt genelinde hava sıcaklığının düşeşe geçmesine rağmen ilgi görüyor.

Okulların açılmasıyla birlikte yerli turist ziyaretinde azalma yaşanırken, yabancı turist sayısında ise her geçen gün artış yaşanıyor.

Turist sayısı 1 milyonun üzerinde

Yaz kış su sıcaklığının 36 derece olduğu bölge, 2021 yılının aynı döneminde 186 bin 341 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bu oran geçtiğimiz eylül ayında 271 bin 861'e yükseldi.

Yılın geride kalan ilk 9 aylık döneminde 1 milyon 557 bin 857 ziyaretçi sayısına ulaşan Pamukkale'de hedefin, yıl sonuna kadar 2 milyon turist olduğu belirtiliyor.

Pamukkale'ye yılın ilk 9 ayında 1 milyonun üzerinde turist geldi VİDEO



İtalyanlar ilk sırada

İHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz yıllarda Uzak Doğu ülkelerinden çok fazla ziyaretçi ağırlayan bölgede pandemi nedeniyle yoğunluğu İtalya, İspanya, Orta Avrupa ve Rusya'dan gelen turistler oluşturdu.

"Sezon başında çok tedirgindik"

Sektör temsilcisi Gazi Murat Şen, "Şu anda en yoğun sezonu yaşıyoruz. Ağustos ve eylül ayında oteller yüzde 100 doluydu. Ekim ayında da aynı şekilde oteller yabancı misafirlerle dolu. Bu yıl çok yoğun bir şekilde İtalyan misafirlerin Pamukkale’yi ziyaret ettiğini gördük. Sezon başında özellikle çoğu turizmci arkadaşlar gibi biz de çok tedirgindik. Özellikle bu Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle oldukça yara alabiliriz diyorduk. Ama bakanlıklar tarafından yapılan ortak çalışmalar sayesinde Rusya’ya inen uçaklarla beraber Rusya’dan yoğun bir şekilde geldiğini görüyoruz. Antalya bölgesine inen misafirler Pamukkale’ye de geliyorlar.” diye konuştu.

"Çin pazarı açılırsa 2023 yılında yer bulmak mümkün olmayacak"

Sezonun verimli bir şekilde geçtiğini ve 2023 yılında rekorların kırılacağı bir yıl olduğunu anlatan Şen, “Bunun dışında geçen yıllarda görmediğimiz yoğunlukta İtalyan, İspanyol, Orta Avrupa bölgesinden çok misafir geldiğini görüyoruz. Yine ana pazarlarımızdan bir tanesi olan Uzak Doğu’dan ve Güney Amerika’dan misafirlerimiz geliyor. Şu anda tek kapalı olan pazar Çin pazarı, eğer açılırsa 2023 yılında beyaz cennette yer bulmak neredeyse mümkün olmayacak.” dedi.