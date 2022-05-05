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    Pamukkale'yi 4 ayda 240 bin ziyaretçi gezdi

    Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'yi, yılın ilk 4 ayında 240 bin yerli ve yabancı misafir ziyaret etti.
    • 05.05.2022 - 16:25
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    Pamukkale'yi 4 ayda 240 bin ziyaretçi gezdi

    Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

    Kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini kendine çeken Pamukkale'ye dünyanın dört bir tarafından gelenler buradaki güzellikleri görme şansı elde ediyor.

    Ziyaretçiler beyaz travertenler üzerinden ve tarihi kalıntıların arasından yürüyerek geçip, Kleopatra Havuzu olarak anılan ve dört mevsim sıcaklığı 36 derece olan antik havuzun da tadını çıkarıyor.

    Pamukkale yi 4 ayda 240 bin ziyaretçi gezdi #1

    Ziyaretçi akını

    Bölgedeki sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü de eşsiz manzarayı gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor.

    2020 yılında Pamukkale'yi 1 Ocak ile 18 Mart 2020 arasında 151 bin 268 kişi ziyaret etti. Salgın dolayısıyla girişler 19 Mart'tan 1 Haziran'a kadar kapatıldı.

    Geçen yıl 1 Ocak-30 Nisan döneminde Pamukkale'yi 100 bin 145 kişi ziyaret etti.

    Bu yılın aynı döneminde ise 240 bin 883 turist geldi. Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 30 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar da bölgeyi 34 bin 220 kişi ziyaret etti.


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