Paranın kadim tarihi Darphane Müzesi'nde

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane arşivlerinde yer alan paraların yanı sıra madalya ve nişanların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor.

Darphane Müzesi koleksiyonuna ve ziyaretçilerin görebileceği eserlere ilişkin açıklamada bulunan Kıymetler Muhafızlığı Amiri Yaşar Çukur, Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı Döneminden Cumhuriyet'e, yaklaşık 13 bin eserin müzede olduğunu söyledi.

Çok kıymetli para, madalya ve nişanların müzede bulunduğuna dikkati çeken Çukur, "Koleksiyonumuzda çok önemli parçalar var. Lidyalıların ilk parasından Fatih Sultan Mehmet'in altın sultani parasına, Artuklu paralarından resimli paralara, Selçuklu paralarına kadar çeşitli paralar mevcut." dedi.

AA'da yer alan habere göre; Çukur, Darphane'nin ürettiği bütün paraların arşivde muhafaza edildiğini, kanunlar gereği her paradan ikişer adetin arşive alındığını kaydetti.

360 kilogram altına eş değer 50 bin liralık banknot müzede

Darphane Müzesi'nde 1916'da basılan ve o dönemde 360 kilogram altına eş değer, 50 bin liralık banknotun da yer aldığını belirten Çukur, "Darphane Müzesi 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde nişanlar, ikinci bölümde paralar, üçüncü bölümde ise madalya ve madalyonlarımız var." diye konuştu.

Ziyaret saatleri

Darphane Müzesi Sergi Salonu, Genel Müdürlük Özel Kalemi'nden randevu alınarak, pazartesi ve çarşamba günleri 8.30-12.30 arasında gezilebilir.