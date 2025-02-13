Perge Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait 5 heykel bulundu

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros ile bir bütünlük oluşturan ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan Afrodit heykelinin ilk incelemelere göre, MS 2. yüzyıla tarihlendirilen bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Afrodit heykelinin hemen yanında ortaya çıkarılan diğer heykelin ise 187 santimetre yüksekliğinde, ayakta duran giyimli bir kadın heykeli olduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"GİYİMLİ KADIN HEYKELİ"