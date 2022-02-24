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    Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı

    Peru'da yaklaşık bin yıl öncesine ait dört çocuk ve bir yetişkin mumyası bulundu. Mumyalar sergiye çıkarıldı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 15:47
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    Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı

    Peru’nun Lima kentindeki Cajamarquilla Arkeolojik Alanı'nda, yaklaşık bin yıl öncesine ait dört çocuk ve bir yetişkin mumyası bulundu.

    Kazı çalışmaları sırasında bulunan mumyalar San Marcos Üniversitesi'nde sergilendi.

    Peru da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı #1

    Peru da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı #2

    Peru da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı #3


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