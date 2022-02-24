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- Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı
Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı
Peru'da yaklaşık bin yıl öncesine ait dört çocuk ve bir yetişkin mumyası bulundu. Mumyalar sergiye çıkarıldı.
- AA
- 24.02.2022 - 15:47
Peru’nun Lima kentindeki Cajamarquilla Arkeolojik Alanı'nda, yaklaşık bin yıl öncesine ait dört çocuk ve bir yetişkin mumyası bulundu.
Kazı çalışmaları sırasında bulunan mumyalar San Marcos Üniversitesi'nde sergilendi.