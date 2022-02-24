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Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı

Peru'da bulunan çocuk ve yetişkin mumyaları sergide görücüye çıktı

Peru'da yaklaşık bin yıl öncesine ait dört çocuk ve bir yetişkin mumyası bulundu. Mumyalar sergiye çıkarıldı.