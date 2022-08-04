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    Peygamberin Ayak İzlerinde sergisi açıldı

    Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye yolculuğunun araştırmaya dayalı sanatsal bir yeniden anlatımı olan Hicret: Peygamberin Ayak İzlerinde sergisi açıldı.
    • 04.08.2022 - 09:48
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    Peygamberin Ayak İzlerinde sergisi açıldı

    Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi (Ithra) Hicret: Peygamberin Ayak İzlerinde sergisinin açıldığını duyurdu. Müslümanlık tarihinin başlangıcını belirleyen bu yolculuktaki bilinmeyen boşlukları doldurarak çağdaş ve İslami sanatı bir araya getiren sergi, sürükleyici ve çok disiplinli bir deneyimi arkeolojik eserler, film, performans ve daha fazlasıyla birleştiriyor.

    İHA'da yer alan haber egöre; Ithra Direktörü Abdullah Al Rashid, "Hicret tarihinin ve topografisinin en ayrıntılı çalışmalarından biri olan bu sergi, Ithra'nın sanat, miras, kültür ve araştırma yoluyla dünyada dönüm noktası oluşturan öyküleri anlatma yönündeki geniş misyonunun bir örneğidir" dedi.

    Peygamberin Ayak İzlerinde sergisi açıldı #1

    Empati ve hoşgörü

    "Sergi, bu olayın tarihi ve mirasına bilim, fiziksel coğrafya, maddi kültür, teoloji, sanat ve kültürel bellek dahil farklı bakış açılarından bakıyor. Bu serginin İslam tarihi hakkındaki akademik araştırmalarda önemli ilerlemeleri temsil etmesinin yanı sıra yolculuğun etrafındaki insan öyküsüne ve ortak insan değerlerimize odaklanması da daha fazla anlayış, empati ve hoşgörüyü teşvik edecektir" diye konuştu.


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