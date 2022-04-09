Picasso'nun gizli aşkını çizdiği tablosu satışa çıkarılacak

Picasso'nun uzun yıllar gizlediği genç sevgilisini resmettiği bir eseri Mayıs ayında müzayedede satışa çıkacak. Tablonun 60 milyon dolar yani yaklaşık 885 milyon liraya satılması bekleniyor.

Picasso'nun ilham perisi ve genç sevgilisi Marie Therese'i resmettiği eseri, ilk kez müzayedede boy göstermeye hazırlanıyor. Sanatçının Marie Therese Walter'a duyduğu arzulara lirik bir övgü olarak yorumlanan "Femme nue couchée" adlı tablonun 60 milyon dolara satılması bekleniyor.

Sevgilisini deniz canlısı şeklinde resmetti

Mayıs ayında Sotheby's'in müzayedesinde satışa çıkacak tabloda Walter, bir deniz canlısının duyusal uzuvlarıyla tasvir ediliyor.





Walter'ın hevesli ve usta bir yüzücü olması, sudaki zarafeti, yüzmeyi hiç öğrenememiş Picasso'yu derinden etkiledi. Picasso, Walter'ı 1927 yılında Paris'teki Galeries Lafayette'in penceresinde görüp aşık oldu. O sırada Walter 17 yaşında hayatının baharında bir genç kız, Picasso ise 45 yaşında evli ve mutsuz bir adamdı.

"Ben Picasso"

Genç kıza "Birlikte harika şeyler yapabiliriz. Ben Picasso" diye kendini tanıttığında genç kızın o sırada onun kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

Picasso, 1928 yazında Walter'ı, o zamanki eşi, Rus-Ukraynalı dansçı Olga Khokhlova ve oğulları Paulo'nun kaldığı yerin yakınındaki bir tatil kampına yerleştirmişti. Picasso, Walter'ın defalarca portresini de yapmıştı.



