Picasso'nun resimleri koreografi ve dans ile sahneye taşındı

Dansçı Carlos Rodriquez, Picasso'nun resimlerini koreografi ve dans ile sahneye taşıdı. Gösteri beğeniyle izlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu​​​​​​​'nda sanatseverlerle buluşacak oyunun sanat direktörlüğünü, İspanya'nın en başarılı Flamenko topluluklarından biri olarak gösterilen Rojas y Rodriguez'in kurucusu Carlos Rodriquez üstlendi.

Rodriquez, eserde Picasso'nun resimleriyle ifade ettiklerini, geleneksel dans gösterilerinin dışında farklı bir koreografi ile yansıtmaya çalışıyor.

AA'da yer alan habere göre; açıklamada bulunan Rodriquez, dans ve müziğin çocukluğundan beri hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Annem de dansçıydı. Küçük bir çocukken İspanya'nın ulusal balesini izlemeye gitmiştim. Benim için inanılmazdı. Bence dansçı olmamın ana nedenlerinden biri de bu.

"Gösteri bizi sanatçının zihnine yerleştiriyor"

Gösteri bizi sanatçının zihnine yerleştiriyor ve aynı zamanda Picasso'nun Paris'teki gençlik yıllarına götürüyor. Jota, Escuela Bolera, Danza Clasica Espanola, Flamenko, klasik bale dansı ve çağdaş dans gibi farklı dans stillerini bir arada sunuyor. 2023 Picasso'nun vefatının 50. yıl dönümü. Bu gösteri de onun dehasına bir saygı duruşu aslında. İzleyicilere yaratıcılık, iyi dansçılar ve müzisyenler, orijinal kostüm tasarımları, eşsiz müzikal kompozisyonlar ve güçlü koreografilerle dolu avangart bir gösteri vadediyor. İzleyici Picasso'nun dünyasını zihninde hissediyor ve resimlerini hatırlayıp Picasso'nun gerçekliğinde bir yolculuğa çıkıyor." dedi.