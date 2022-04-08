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    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada

    Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, Ukrayna halkı için para toplamak amacıyla yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez yeni bir şarkı için bir araya geldiklerini açıkladı.
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    • 08.04.2022 - 02:47
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    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada

    "Hey Hey Rise Up" (Hey Hey Ayağa Kalk) adlı şarkıda, grup üyelerinden David Gilmour ve Nick Mason, BoomBox grubundan Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk'a da yer verdi.

    Roger Waters yok

    Gruptan 1980'lerde ayrılan solist Roger Waters'ın ise projede yer almadığı bildirildi.

    Şarkının geliri, insani yardım fonuna bağışlanacak

    Grup üyeleri, şarkının gelirinin Ukrayna İnsani Yardım Fonuna bağışlanacağını söyledi.

    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada #1

    Şarkı Khlyvnyuk'tan esinlendi

    Yarın piyasaya çıkacak şarkı, Khlyvnyuk'un şubatta Kiev’deki St. Sophia Katedrali önünde söylediği ve sosyal medyada paylaştığı vatansever bir şarkıyı konu alıyor.

    Şarkıyı yazarken Kiev'de bulunan ve aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Khlyvnyuk ile konuştuğunu belirten Gilmour, "Telefonda şarkının birazını onun için çaldım ve buna onay verdi. Gelecekte birlikte işler yapmayı planlıyoruz." dedi.

    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada #2

    "Dünya'daki birçok kişinin sesi olmak istedik"

    Gilmour, "Ukrayna'ya desteğimizi ifade etmek ve bu şarkıyla dünyadaki çoğu kişinin, bir süper gücün, Ukrayna'nın dönüştüğü bağımsız ve demokratik ülkeyi işgal etmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Hey Hey Rise Up"ta ayrıca Guy Pratt ve Nitin Sawhney de yer alıyor.

    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada #3

    Pink Floyd grubu, 30 yıl sonra Ukrayna için bir arada #4


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