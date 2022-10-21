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    Piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan tespih koleksiyonu

    Malatya’da yaşayan Hasan Boyraz’ın birbirinden değerli taşlardan oluşan, piyasa değeri bir milyonun üzerindeki tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.
    • 21.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:19
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    Piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan tespih koleksiyonu

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan esnaf Hasan Boyraz'ın evinin bir odasında muhafaza ettiği tamamı hediye olan, piyasa değeri bir milyonun üzerindeki tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.

    Aralarında Osmanlı kehribarından yapılma tespihlerin de bulunduğu koleksiyona gözü gibi baktığını aktaran Boyraz, her bir tespihin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirtti.

    Piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan tespih koleksiyonu #1

    Piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan tespih koleksiyonu #2

    "Küçük yaşlarda tespihlere ilgi duydum"

    İHA'da yer alan habere göre; Boyraz;  ”Küçük yaşlardan beri tespihlere hep ilgi duydum. Son üç yılda ise bu ilgimi fark eden dost ve arkadaşlarımın hediye ettiği tespihleri muhafaza ederek bir koleksiyona dönüştürdüm. Evimde bir odamı ayırdığım koleksiyonuma gözüm gibi bakıyorum.” dedi


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