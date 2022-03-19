Portakal Çiçeği Karnavalı, iki yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Adana'da her yıl yapılan, pandemiden beri gerçekleştirilmeyen Portakal Çiçeği Karnavalı, 23 Mart'ta gerçekleşecek.

Her yıl büyük çockuyla yapılan Adana Portakal Çiçeği Festivali'ne olan zölem sona eriyor. 2020 yılından beri yapılamayan karnaval, bu sene sahne alacak.

23-27 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan karnaval, şimdiden heyecan yarattı. Adana'nın önemli festivallerinden olan Portakal Çiçeği Karnavali'nin fikir babası olan Ali Haydar Bozkurt, karnaval hakkında açıklamalarda bulundu.

"SOKAKLARDA TEKRAR BULUŞUYORUZ"

Karnavalı iki yıl aradan sonra yeniden sokaklarda kutlayacaklarını bildiren Bozkurt, "Yeniden sokaklarda buluşuyoruz, el ele ve kol kola, birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Bu yıl en büyük yenilik iki yıl aradan sonra tekrar sokaklara ve caddelere dönmek olacak" dedi.

"BÜYÜK SÜPRİZLER VAR"

"Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız, spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da aynı sürprizler yaşanacak. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" diye konuştu."





"ADANA'DAN DÜNYAYA SESLENECEĞİZ"

Bozkurt, karnavalın moral ve motivasyon açısından önemini anlatarak, "Ülkemiz ve dünya büyük zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyor. 2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi şemsiyesi altında buluşalım, tüm dünyaya Adana'dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 10. kez düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz" dedi.

