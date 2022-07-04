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- Prenses Diana'nın portresi ilk kez sergilendi
Prenses Diana'nın portresi ilk kez sergilendi
Ressam Nelson Shanks tarafından yapılan Prenses Diana portresi ilk kez Londra'da sergilendi.
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 09:59
Prenses Diana’nın Kensington Sarayı’ndaki dairesinin merdivenlerine astığı ve ünlü ressam Nelson Shanks tarafından yapılan portre ilk defa sergilendi.
Portre, Shanks tarafından Diana’nın hayatının en çalkantılı dönemi olan 1994 yılında, Prens Charles’tan ayrılmasından sadece iki yıl, ölümünden ise üç yıl önce yapıldı.
200 bin dolara satılmıştı
Eser ocak ayında müzayedede 200 bin doların üzerinde bir fiyata satılmıştı.