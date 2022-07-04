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    Prenses Diana'nın portresi ilk kez sergilendi

    Ressam Nelson Shanks tarafından yapılan Prenses Diana portresi ilk kez Londra'da sergilendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:59
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    Prenses Diana'nın portresi ilk kez sergilendi

    Prenses Diana’nın Kensington Sarayı’ndaki dairesinin merdivenlerine astığı ve ünlü ressam Nelson Shanks tarafından yapılan portre ilk defa sergilendi.

    Portre, Shanks tarafından Diana’nın hayatının en çalkantılı dönemi olan 1994 yılında, Prens Charles’tan ayrılmasından sadece iki yıl, ölümünden ise üç yıl önce yapıldı.

    Prenses Diana nın portresi ilk kez sergilendi #1

    200 bin dolara satılmıştı

    Eser ocak ayında müzayedede 200 bin doların üzerinde bir fiyata satılmıştı.


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