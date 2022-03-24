Provadan İzle serisi Moliere'in Tartuffe eseri ile devam ediyor

Provadan İzle serisi Moliere'in Tartuffe eseri ile devam ediyor

Tartuffe eserinin oyununun gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart'ta yayınlanacak.

Önemli tiyatro eserlerinin bir masa etrafında, okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride, Fransız komedya ustası Moliere'in Tartuffe oyununun gösterimi Tiyatro Günü olarak kutlanan 27 Mart Pazar, saat 20.30'da video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

OYUNUN KONUSU

Moliere'in 17. yüzyılda kaleme aldığı oyunda, zengin bir ailenin evine yerleşen ve türlü oyunlarla yavaş yavaş evin yönetimini ele geçiren Tartuffe'ün, ailenin başına açtığı işler mizahi bir dille anlatılıyor. Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Tartuffe'ü Murat Kapu canlandırıyor.