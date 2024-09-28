Ramiz Dayı karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu: Tuncel Kurtiz Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz, oynadığı rollerle ve özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle hatırlanıyor. Usta sanatçı 11 yıl önce hayatını kaybetti.

AA

Türkiye'de sanatıyla sevilen ve oldukça kıymet verilen isimler arasında yer alan Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013'te hayata veda etti. Ani bir ölümle dünyadan ayrılan Tuncel Kurtiz'den geriye ise bıraktığı eserler kaldı.

Vefatının 11'inci yılında eserleriyle anılan sanatçı Tuncel Kurtiz'in tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz...Üniversiteyi tamamlayamadı Selanik doğumlu bürokrat Hamdi Vala Kurtiz ile Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak, 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya gelen Kurtiz, babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdüren sanatçı, ortaokulu Edremit'te tamamladı.

Kurtiz, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okurken İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolörü olarak çalıştı. Üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gören sanatçı, hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.

100'DEN FAZLA SİNEMA FİLMİNDE OYNADI

Yüzden fazla sinema filminde oynadı Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958'de başladığı oyunculuk serüvenine, Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı Şeytanın Uşakları filmiyle sinemada devam eden usta isim, kariyeri boyunca yüze yakın sinema filmi ile çok sayıda televizyon dizisinde oynadı.

Tuncel Kurtiz, ilk ödülünü aldığı 1979 yapımı"Gül Hasan"filminin senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini üstlendi.Türkiye'ye 90'larda döndü"Bereketli Topraklar Üzerinde adlı 1980 yapımı filmin senaryosunu kaleme alan sanatçı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yurt dışına yerleşti.

İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatroyla sinema çalışmalarını sürdüren ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye döndü. Kurtiz, 2003'te"Alacakaranlık", 2006'da"Hacı", 2007'de"Asi"adlı TV dizilerinde oynadı. Yaşamını sürdürdüğü Balıkesir'in Edremit ilçesi Çamlıbel köyünde 2010'da Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı TV programını yaparak ünlüleri ağırlayan sanatçı, Hayat belgeselini de seslendirdi.

HAFİZALARDA KALAN KARAKTER: RAMİZ DAYI

Ezel dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteriyle hayran kitlesini artırdıYaşamının son yıllarında"Ezel"de canlandırdığı"Ramiz Dayı"ve"Muhteşem Yüzyıl"daki"Ebussuud Efendi"karakterleriylehayran kitlesini artıran Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.Tuncel Kurtiz, 1994 ve 1995'te Adana Film Festivali, 1997 ve 2008'de Ankara Uluslararası Film Festivali, 1980, 1981, 1994, 2007 ve 2011'de Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1986 Berlin Uluslararası Film Festivalinde ödül aldı.

TUNCEL KURTİZ ÖLDÜ

Sanatçı ayrıca 2002 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, 2007'de ise Yeşilçam Ödülleri'ne layık görüldü.Menend Kurtiz ile 46 yıllık evliliğe imza atan sanatçının, Aslı ve Mirza adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)