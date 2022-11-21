Rassam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8,63 milyon dolara, Türk parasıyla 161 milyon TL'ye alıcı buldu.

Frida Kahlo’nun 1933’te yaptığı ve beğenmediği için “Otoportre. Çok çirkin” (Autorretrato. Muy feo) adını verdiği ve ardından çöpe attığı eseri, geçtiğimiz perşembe günü New York’taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satışa çıkarıldı.

Rekor fiyata satıldı

Kahlo'nun nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22,2 ile 27,3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8,63 milyon dolara (yaklaşık 161 milyon lira) alıcı buldu.

En yüksek fiyata satılan remi oldu

İHA'da yer alan habere göre; Kahlo'nun çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı bildirildi.



Geçtiğimiz yıl Frida Kahlo’nun “Diego ve ben” adlı çalışması 34,9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Eser sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata satılan resmi oldu.