Petrol
87.16
-0.52%
Euro
19.1222
-0.59%
Dolar
18.6193
0.05%
Altın
1.045
-0.12%
Borsa
4534
0.00%
Bitcoin
307.449
-3.60%
BTXN Coin
6.05
-3.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Rassam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi rekor fiyata satıldı

    Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi açık artırmada 8,63 milyon dolara, Türk parasıyla 161 milyon TL'ye alıcı buldu.
    • 21.11.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rassam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi rekor fiyata satıldı

    Frida Kahlo’nun 1933’te yaptığı ve beğenmediği için “Otoportre. Çok çirkin” (Autorretrato. Muy feo) adını verdiği ve ardından çöpe attığı eseri, geçtiğimiz perşembe günü New York’taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satışa çıkarıldı.

    Rekor fiyata satıldı

    Kahlo'nun nadiren kullandığı fresk tekniği ile yaptığı ve 22,2 ile 27,3 santimetre boyutlarındaki otoportresi için satıştan önce 7 ila 10 milyon dolar arasında bir tahmini fiyat belirlendi ve eser 8,63 milyon dolara (yaklaşık 161 milyon lira) alıcı buldu.

    Rassam Frida Kahlo’nun beğenmeyerek çöpe attığı otoportresi rekor fiyata satıldı #1

    En yüksek fiyata satılan remi oldu

    İHA'da yer alan habere göre; Kahlo'nun  çöpe attığı eseri, Lucienne Bloch adlı bir arkadaşının ziyaret sırasında bulduğu ve gizlice alarak müzayedede sattığı bildirildi.

    Geçtiğimiz yıl Frida Kahlo’nun “Diego ve ben” adlı çalışması 34,9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Eser sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata satılan resmi oldu.


    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
    Ekonomi

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

    Görüş Bildir