Ressam Ayşe Betil: Resim benim oyun alanım

Ressam Ayşe Betil: "İçimden nasıl geliyorsa öyle çıkıyorum yola. Resim benim oyun alanım, kendimi özgür hissettiğim yer" dedi

Bodrum Sanat Fuarı 2022 yılında 2 edisyon olarak Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sanatseverlerin merakla beklediği etkinliğin ilki 29 Haziran-3 Temmuz, ikincisi 23 Ağustos-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Sanatseverler 2 fuarı da ziyaret ederek yerli ve yabancı galeri ve sanatçılar ile tanışma imkanı bulacak.

DHA'da yer alan habere göre; fuarlarda klasik, modern ve çağdaş sanatçıların eserleri yer alacak. Fuarda sanatçıların heykel, resim ve enstelasyon çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Resim benim özgür hissettiğim yer"

Betil, "Resim benim oyun alanım, kendimi özgür hissettiğim yer. Elime kalemi aldığım an zamanın da mekanın da merkezindeyim. Dış dünya camın ardında, sesler de görüntüler de. Ne yaşım ne de adım var; tüm sıfatlardan azade, içimden nasıl geliyorsa öyle çıkıyorum yola. Bazen tanıdık bir yüz, bazen bir yabancı yahut bir sokak arası ile.. Renkten renge savruluyor, kimi zaman siyah beyazın dinginliğinde soluklanıyorum. Sesler boğuk, görüntüler flu. Oyunumu oynuyorum" diye konuştu.