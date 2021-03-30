Erciyes ve Hasan Dağı'nda milyonlarca yıl önce lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alan ressam Hatice Abalı, farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Ressamlıkta uyguladığı kendine has yöntemiyle sanatseverlerin beğenisini kazanan genç ressam hatice Abalı, Kapadokya'da var olduklarına inanılan peri kızlarını lavlardan oluşan taşlardan kesilen tablolara nakşetti.

HAYALİNDEKİ PERİ KIZLARINI RESMETTİ

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan ressam Hatice Abalı, bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmederek, ortaya birbirinden nadide sanat eserleri çıkarıyor.

Ressam Hatice Abalı, Kapadokya'nın peri kızlarını lavdan oluşan kayaçlara resmetti-Video

LAVLARDAN OLUŞAN TAŞLARIN ÜZERİNE ÇİZDİ

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları taş ocaklarından tablo boyutunda kesilmiş olarak temin eden Abalı, yıllardır sürdürdüğü mesleğinde farklı tasarımlara imza atıyor.

ESERLERİNİ OSMANLICA YAZILARLA SÜSLÜYOR

Peri kızlarını taş üzerine resmeden Abalı, çalışmalarına Osmanlıca eski gazete kupürlerinden yazılar ekleyerek eserlerini daha da ilginç hale getiriyor.

ATÖLYESİNDE SANAT TUTKUSUNU PAYLAŞIYOR

Bugüne kadar yurt içi ve dışında, kişisel ve karma birçok sergide eserleri görücüye çıkan Abalı, resme olan tutkusunu yansıttığı atölyesinde hem çalışmasını sürdürüyor hem de eserlerini turistlere tanıtıyor.

RESİM AŞKI, İLKOKULDA KATILDIĞI YARIŞMA İLE BAŞLADI

Abalı, resimle olan ilişkisinin ilkokulda katıldığı yarışmada derece elde etmesiyle perçinlendiğini, yıllar içinde edindiği tecrübeler ışığında farklı tarzlar oluşturmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Üniversitede resim üzerine aldığı eğitimin ardından yüksek lisansını da bu alanda tamamladığını anlatan Abalı, bir süre çeşitli özel okullarda resim öğretmenliği yaptıktan sonra kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

KAPADOKYA'NIN HİKAYELERİNİ RESMETTİ

Abalı, Kapadokya'nın; tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin yanı sıra hikayelerle süslü bir turizm bölgesi olduğunu dile getirerek, "Kapadokya'da çok fazla efsane var. Geçmişte burada peri kızlarının yaşadığına inanılıyor. Ben de bunları resmediyorum." dedi.

Almanya'daki beş farklı eyalet müzesinde eserlerinden örneklerin sergilendiğini aktaran Abalı, gelecek ay bölgede, yeni bir kişisel sergi açma hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.