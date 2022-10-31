Petrol
93.44
-0.35%
Euro
18.405
-0.71%
Dolar
18.6064
0.14%
Altın
981.61
-0.11%
Borsa
3967
2.27%
Bitcoin
380.714
-1.23%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Ressam Piet Mondrian'ın, New York City tablosu 75 yıldır ters asılıyor

    Piet Mondrian'ın New York City I adlı eserinin, 75 yıldır sanat galerilerinde yanlış bir şekilde asıldığı ortaya çıktı.
    • 31.10.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ressam Piet Mondrian'ın, New York City tablosu 75 yıldır ters asılıyor

    Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian’ın New York City I isimli tablosu, 75 yıl önce ilk kez sergilendiğinden beri hep aynı şekilde sergilendi.

    Ancak şimdi bir sanat tarihçisi, eserin baş aşağı bir şekilde asıldığını ve bunca yıldır yanlış sergilendiğini ortaya çıkardı.

    New York City I başlıklı kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan 1941 yılında yapılan tablo, ilk olarak 1945’te New York’taki MoMA’da, 1980’den beri de Düsseldorf’ta sergilendi.

    Ancak Küratör Susanne Meyer-Büser, bunca yıldır tablonun yanlış bir şekilde sergilendiğini söylüyor. Resmin şu anda asılma şekli, alt kısımda kalınlaşan çok renkli çizgileri gösteriyor.

    "Yanlış olduğundan eminiz"

    Ancak Meyer-Büser, bu yılın başlarında Hollandalı sanatçıyla ilgili yeni bir sergi çalışmasına başladığında, resmin tam tersi bir şekilde olması gerektiğini fark etti. Meyer-Büser, "Ağın kalınlaşması karanlık bir gökyüzü gibi en üstte olmalı. Diğer küratörlere gösterdiğimde, bunun çok açık olduğunu fark ettik. Resmin yanlış olduğundan yüzde 100 eminim." dedi.

    Ressam Piet Mondrian ın, New York City tablosu 75 yıldır ters asılıyor #1

    Yanlış asılan tablo

    DHA'da yer alan habere göre; tablonun yanlış asılmış olduğuna dair kanıtlar ise oldukça fazla; Paris’te Centre Pompidou’da sergilenen New York City adlı benzer isimli ve aynı boyuttaki yağlı boya tablonun üst kısmında çizgilerin kalınlaştığı görülüyor.

    Ayrıca Mondrian’ın stüdyosunun, sanatçının ölümünden birkaç gün sonra çekilen ve Haziran 1944’te Amerikan yaşam tarzı dergisi Town and Country’de yayınlanan bir fotoğrafı, aynı resmi tıpkı Meyer-Büser’in belirttiği şekilde bir şövale üzerinde otururken gösteriyor.

    Eserle ilgili yapılan hatanın bir nedeni de Mondrian’ın daha önceki çalışmalarının çoğunun aksine, New York City I’de imzasının olmaması.

    Ressam Piet Mondrian ın, New York City tablosu 75 yıldır ters asılıyor #2

    "Çevirirsek dağılabilir"

    Baş aşağı sergilenen eser, 75 yıldır aynı şekilde asılmaya devam ediyor. Meyer-Büser, "Yapışkan bantlar zaten aşırı derecede gevşek ve bir iple sarkıyor. Şimdi onu ters çevirecek olursak, dağılabilir." dedi.


    3 yıl hapisle aranan kadın dondurucudan çıktı
    3. Sayfa

    3 yıl hapisle aranan kadın dondurucudan çıktı

    Kayseri'de tarım işçileri, konteyner kent ile rahat bir yaşama kavuştu
    İç Haber

    Kayseri'de tarım işçileri, konteyner kent ile rahat bir yaşama kavuştu

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir