İstanbul Eyüp'te düzenlenen etkinlikte Rize'nin yerel sanatçıları tarafından çıkarılan Yağmurla Gelenler'in tanıtımı yapıldı.

İstanbul'da yaşayan Rizeliler, Eyüp Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Zeki Bilgi, İdris Korkmaz ve Gökhancan Boşnakoğlu'nun Yağmurla Gelenler albümünün tanıtımının yapıldığı geceye katılanlar, tulum ve kemençeyle doyasıya eğlendi.

Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı'nın da eşlik şarkılarına eşlik ettiği Zeki Bilgi, İdris Korkmaz ve Gökhancan Boşnakoğlu'nun şarkıları, Karadenizliler tarafından oldukça beğenildi.

Mavi Karadeniz TV tarafından canlı olarak yayınlanan geceye İstanbul'da yaşayan Rizeliler akın etti.

Rizelileri buluşturan gece: Yağmurla Gelenler çıktı ViDEO